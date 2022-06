La transition digitale d’Angers présentée aux échevins de Bruxelles par Ville Intelligente Mag

Connue pour la douceur de son climat, la Ville d’Angers (49) et sa métropole urbaine, qui accueille de nombreuses structures et startups de l’électronique et du développement digital, s’est lancée depuis trois ans dans une démarche de territoire intelligent.Cette démarche intéresse d’autres collectivités et bien au-delà des frontières naturelles du territoire angevin. Pour preuve, la Belgique et notamment la Ville de Bruxelles a voulu en savoir plus en invitant le Directeur de Publication de notre magazine, Reynald WERQUIN, à s’exprimer sur le sujet auprès des échevins (adjoints au bourgmestre, premier magistrat de la commune) de la capitale européenne. Ces derniers étaient les invités de la BECI (Chambre de Commerce & Union des Entreprises de Bruxelles), équivalent de la Chambre de Commerce et d’Industrie en France. La rencontre était animée par Barbara TRACHTE, Secrétaire d’état à la transition écologique et présidente de la CoCof (Commission Communautaire Française).Au cours de cette intervention, réalisée en visioconférence, il fut surtout question de la digitalisation des commerces de proximité ainsi que de la formation des commerçantsReynald WERQUIN a présenté la transition digitale de la ville d'Angers et Arnaud PRZYBYLSKI, fondateur et CEO de The-Ring.io , La solution digitale qui facilite la vie locale et connecte les consommateurs à leurs commerçants de proximité, a parlé de cette application qui, outre la digitalisation du commerce local, renforce le lien social.Une rencontre intéressante pour notre magazine, qui démontre, si besoin était sa visibilité sur le plan européen, en matière de développement de la smart city, de l’écosystème numérique et de la eSanté.