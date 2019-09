Le CES Unveiled Paris abordera l'Intelligence Artificielle, thème du CES 2020

CES Unveiled, l’avant-première du CES 2020, est de retour à Paris pour une septième édition le mardi 22 octobre au Palais Brongniart. Les participants prendront part à un voyage d’une journée au cœur de la technologie et de l’innovation qui mettra en vedette plus de 80 entreprises de toutes tailles, ainsi que des porte-paroles et des influenceurs de l'industrie en France et en Europe. Les participants découvriront comment l’IA façonne notre monde, de l'évolution des entreprises à l'incidence sur l'éthique et les politiques. Des experts de l'industrie et des leaders d'opinion de toute l'Europe partageront leurs connaissances sur l’IA, les solutions d'entreprise, la mobilité, l'IoT, les véhicules autonomes, la diversité et plus encore.Les dirigeants de CTA,, Président et PDG,, EVP CES et, Vice-President Research, présenteront en avant-première le programme du CES 2020 et feront une annonce exclusive pendant la conférence Preview and Trends in Technology.Au cours des différentes conférences, leaders de l'industrie et visionnaires partageront leurs points de vue sur les nouvelles tendances de l'IA, notamment :, Global Vice President, L’Oréal Technology Incubator, Partenaire Senior, Monitor Deloitte, Directeur de l'innovation et du développement scientifique, Valeo, Fondateur et Président, Connecting Leaders ClubLe programme complet de l'événement et la liste détaillée des intervenants sont disponibles ICI Inscription sur CES.tech