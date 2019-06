Le droit ne sera plus une corvée avec l'outil de recherche Juri'Predis !

D’optimiser la stratégie juridique

D’explorer de nouveaux types de contentieux

De débloquer des dossiers complexes

De détecter des tendances jurisprudentielles

De gagner en productivité

Depuis le 20 mai, le moteur de recherche Juri'Predis est en ligne.Ce moteur à pour but d'aider les professionnels du droit et du chiffres à prendre de bonnes décisions judiciaires.Créé par des chercheurs de l'université d'Aix-Marseille en droit ou en intelligence artificielle, il a été conçu pour respecter la logique du raisonnement juridique, il saura donc répondre parfaitement aux problématiques d'aujourd'hui.Il vous permettra notamment :Très facile d'accès et d'utilisation, mais payant par abonnement, cet outil peut se révéler utile dans vos prises de décisions, sans passer par un cabinet d'avocats. En attendant vous pouvez le tester gratuitement.Pour plus d'informations : https://www.juripredis.com/fr/