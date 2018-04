Les petites villes de France se placent au coeur de l’innovation.

C’est sur ce thème résolument tourné vers l’avenir qu’interviendra notamment le nouveau Président de l’APVF, Christophe Bouillon, Député de Seine-Maritime, élu le 10 avril en remplacement d’Olivier Dussopt, devenu Secrétaire d'État auprès du Ministre de l'Action et des Comptes publics, le 24 novembre dernier.Alors que les fractures territoriales demeurent et que la problématique de la transition écologique est inégalement pris en compte par les territoires, l’APVF veut démontrer, – en présentant des initiatives locales positives menées dans les petites villes –, que la révolution énergétique et numérique constitue une chance pour les territoires à la condition que l’Etat s’implique aux côtés des collectivités.L’APVF sera la première association d’élus à tenir ses Assises en 2018. Ces dernières serviront également à interpeller le gouvernement sur les grands sujets d’actualité qui préoccupent les élus locaux : autonomie financière,réforme des finances locales, taxe d’habitation, revitalisation des centres-villes, avenir des services publics locaux, amélioration des conditions d’exercice des mandats locaux…L’Association des Petites Villes de France fédère, depuis 1990, les petites villes de 2 500 à 25 000 habitants, afin de promouvoir leur rôle spécifique dans l’aménagement du territoire. L’association compte plus de 1200 habitants présents dans les départements de France métropolitaine et les départements d’outre-mer.Plus d'informations : www.apvf.asso.fr