Les tables rondes de l’Inkub à Nevers ce 9 mars

Situé au cœur du site Cobalt à Nevers, l’Inkub qui a été inauguré en juin 2916, était l’un des projets phares de maire de Denis Thuriot, l’actuel maire de Nevers (Nièvre). L’Inkub est un tiers-lieu comme il en existe dans toutes les grandes villes, dont l’objectif est d’accompagner les startups à la recherche d’un espace de démarrage, proposer un espace de coworking aux travailleurs distants et aux étudiants, un data-center et des animations permettant à tout un chacun de prendre pied dans la transition numérique.», expliquent les organisateurs en présentant leur programme. «».Après la séance d’ouverture de Denis Thouriot, Maire de Nevers, Président de Nevers Agglo et conseiller régional de la région Bourgogne-France-Comté , on y parlera aux cours des débats organisés tout au long de l’après-midi, de cybersécurité, de souveraineté numérique en France et en Europe, d’une plateforme de gestion des constats d’huissiers, du Conseil Européen de l’Innovation (CEI) et notamment des aides que celui-ci peut apporter, du Métaverse et du développement des infrastructures numériques.Ces tables rondes qui accueilleront des experts de réputation internationale dans les différents domaines abordés, sont ouvertes à tous. A noter qu’une visite des lieux sera également organisée à l’attention de ceux qui le souhaitent (Les différents débats seront diffusés en direct sur notre magazine, lequel est partenaire de l’événement.