Orange se rapproche de Google pour financer les meilleures startups

L’opérateur de télécommunications et d’innovation technologique Orange vient de nouer un partenariat avec l’américain Google afin d’unir leurs efforts pour encourager financièrement les meilleures startups. Ce rapprochement est établi via Orange Digital Ventures (ODV), le fonds de capital-risque stratégique du Groupe. Désormais Google devient partenaire d’ODV afin d’explorer des opportunités de co-investissements en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique.



L’équipe de gestion d’ODV et Google évalueront conjointement les start-up issues des écosystèmes dans lesquels Orange est présent : nouvelles connectivités, IoT, cybersécurité, cloud, fintech, ainsi que les nouveaux modèles économiques dans la zone Moyen-Orient et Afrique.



Cette coopération autour du financement sera prolongée par des points réguliers de coordination entre les équipes dirigeantes de deux groupes afin d’examiner les opportunités de collaboration autour de ses start-up afin d’accélérer les dynamiques d’innovation ouverte d’Orange.



« Nous sommes fiers de ce partenariat qui permettra aux start-ups soutenues par Orange Digital Ventures d’explorer des opportunités potentielles de co-investissement avec les équipes de Google. Par cette association, nous renforçons la dimension « Smart Money » d'Orange Digital Ventures, en offrant bien plus qu’un financement aux entrepreneurs que nous accompagnons, » a déclaré Stéphane Richard, PDG d’Orange.



« Nous sommes ravis de soutenir l'écosystème de start-up et d'innovation d’Orange et d’explorer à leurs côtés les opportunités de co-investissement en Europe, Afrique et au Moyen Orient (EMEA). L'écosystème d’Orange est cohérent avec le savoir-faire de Google et avec notre capacité d'accélérer la croissance des start-ups. Ce partenariat est un moyen d'accroître notre contribution collective à l’innovation dans cette région, » a déclaré Carlo d’Asaro Biondo, Président EMEA des Partenariats Google.







La Rédaction