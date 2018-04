Une Cité dédiée à l’agriculture urbaine va ouvrir ses portes à Marseille

Pour arriver à son objectif, la Cité de l’Agriculture regroupe plusieurs « pôles » : un centre de ressource avec 700 livres en libre accès, une cantine pour se restaurer et un espace événementiel avec une programmation culturelle et artistique adaptée. Association indépendante créée en 2015, c’est à Marion Schnorf, née dans une famille du milieu agricole, que l’on doit ce projet.« Le but de la Cité de l’Agriculture est de repenser complètement nos manières de produire et donc de nous alimenter », met en avant sa fondatrice. Pour cela, l’établissement rassemble et soutient les projets et les initiatives de la transition agroécologique et alimentaire. Mais aussi ses propres projets ....Lire la suite sur Made in Marseille