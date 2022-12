Une première en France : une école de cybersécurité à Issy-les-Moulineaux

. Microsoft et Simplon inaugurent leur première école dédiée à la cybersécurité en France. La particularité de cette école et que tous les apprenants sont des demandeurs d’emplois. Microsoft s’engage à former 10 000 professionnels de la cybersécurité en France d’ici 3 ans, pour répondre aux besoins des entreprises.Le 1er décembre 2022, Microsoft a officiellement annoncé sur Twitter le lancement de sa toute première école dédiée à la cybersécurité : l'école « Cyber Microsoft by Simplon ». Celle-ci voit le jour en collaboration avec Simplon, sur le Campus de Microsoft en France, à Issy-les-Moulineaux.Depuis le 21 novembre, l'école Cyber Microsoft accueille 17 apprenants pour 3 mois de formation intensive, suivis de 16 mois en alternance dans les entreprises partenaires du géant américain. À la clé, un titre d'administrateur de solutions de sécurité de niveau 6, reconnu par l’Etat. Microsoft explique qu'avant d'être sélectionnés, les apprenants ont «».La suite sur SiecleDigital