Grâce à la société d’avocats «» à Angers, laquelle a désormais une compétence en matière de «e », votre web magazine va s’étoffer d’une rubrique dans laquelle vous pourrez trouver des sujets concernant les règles et conseils applicables à tous les acteurs de l’écosystème numérique ainsi qu’aux usagers, utilisateurs de produits ou d’applications digitales.», explique le cabinet Avoconseil.L’équipe experte en Droit du numérique du cabinet Avoconseil a pour vocation d’accompagner aussi bien en conseil qu’en contentieux, sur l’ensemble des sujets récurrents en droit du numérique : droit des contrats informatiques ; commerce électronique ; atteinte à la e-réputation ; signature et archivages électroniques ; assistance à la constitution de preuves numériques ; étude de faisabilité juridique de projets informatiques.Que vous soyez créateur de startup, entreprise de l’écosystème numérique, gestionnaire de datas, d’appareils ou logiciels faisant appel au numérique, ou objets connectés, ou simple particulier présent sur Internet ou utilisateurs de matériel numérique, ces sujets vous permettront de mieux comprendre les problématiques liées au numérique. Ils ont pour objectif de vous donner les clés pour comprendre, en espérant qu’ils susciteront les questions que chacun peut se poser en la matière. Ces articles seront rédigés par, Juriste – Docteur en droit des NTIC, et ses collègues du département Droit du Numérique.Pour en savoir plus sur la société d'avocats Avoconseil : www.avoconseil.com