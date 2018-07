Vers un modèle français de villes intelligentes partagées

Le 3 juillet dernier, élu à la Métropole Européenne de Lille et adjoint au maire de Lille a remis le rapport « Vers un modèle français de la ville intelligente partagée» à, secrétaire d’Etat auprès du Ministre de l’Europe et des Affaires Étrangères.Cet ouvrage de plus de 200 pages mené dans une démarche scientifique, est issu de plus de 100 auditions, des dizaines d’entretiens et plusieurs voyages d’études de l’Amérique latine à l’Afrique.: un modèle français s’illustrant par une capacité à s’hybrider avec d’autres savoir-faire en s’appuyant sur des valeurs et une régulation internationalement reconnues.Pour la première fois dans l’histoire des rapports ministériels, ce rapport est « ouvert » : il se prolongera dès septembre 2018 par un espace de contribution en ligne et une série de rencontres en vue d’éditions complémentaires sur 3 ans… (source Association Villes Internet)