Ville Inteligente Mag partenaire d’Innopolis 2022

La prochaine édition qui accueillera comme à son habitude tout un réseau d’acteurs engagés pour accélérer la transformation des territoires, aura lieu les 20 et 21 septembre 2022 à l’espace Champerret à Paris. Le magazine Ville Intelligente Mag est l’un des pertenaires média de l’événement.Innopolis c’est quoi ? C’est d’abord une exposition commerciale dédiée aux acteurs innovants qui permet aux visiteurs de découvrir les dernières innovations territoriales à travers plus de 100 entreprises exposantes qui répondent aux grands enjeux des collectivités à travers 6 secteurs d’exposition : aménagement urbain et environnement, mobilité, transformation numérique, transition énergétique, gouvernance locale, sécurité et sûreté.Ce sont aussi 2 jours de conférences avec différents espaces de conférence : Agora central, Ateliers, Tiers-lieu, Pôle Urban Design, le Village des Territoires Connectés…, le congrès Innopolis Expo, des formations et ateliers dont la tenue des Ateliers des territoires connectés organisés par InfraNum, un espace VIP, une soirée afterwork et d’autres surprises à l’attention des visiteurs.Les visiteurs pourront également rencontrer des experts (CEREMA, ADEME, FNCCR, GREENTECH INNOVATION, INFRANUM, AN2V, FRANCE VILLE DURABLE…), des acteurs institutionnels qui se mobilisent pour accompagner les porteurs de projets qui font bouger la France !Le concept de ville durable s’exporte aussi à l’international, alors le salon se tourne également vers le monde et notamment le continent africain, toujours très présent, mais aussi d’autres pays qui permettent de comprendre les enjeux auxquels ils sont confrontés.Pour en savoir plus et s’inscrire : https://innopolis-expo.com