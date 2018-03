Ville Intelligente Mag, un web magazine à votre service …

Lancé en janvier 2017, sous l'impulsion de l'association PAVIC (Plateforme d'Aménagement de la Ville Intelligente et Connectée), le support de presse indépendant « Ville Intelligente Mag », distribué exclusivement sur le web, s'est rapidement imposé comme une vitrine de la Smart City, de l'innovation, de l'écosystème numérique et de la e-Santé.



Né et installé à Angers (49), puisque l'association PAVIC qui accompagne les entreprises technologiques et toutes les structures qui souhaitent expérimenter des projets qui contribuent a rendre la ville plus intelligente, ce magazine totalement indépendant de la Ville d'Angers et de ses services, est ouvert à toutes les informations qui entrent dans sa ligne éditoriale, qu'elles soient angevines, nationales ou internationales. Le but étant de permettre à tous les acteurs de faire connaître leurs projets innovants et de favoriser l'échange d'informations entre les entreprises, les collectivités et les associations.



Alors, que vous soyez chargé de communication dans une entreprise, expert dans un domaine technologique, élu ou technicien d'une collectivité, responsable ou membre d'une association citoyenne, tous ceux qui contribuent à l'intelligence d'une ville ou d'un territoire sont les bienvenus sur Ville Intelligente Mag.



Notre petite rédaction reçois chaque jour des centaines de courriels d'agences de relations presse, d'entreprises et de collectivités qui souhaitent promouvoir leur produits, leurs concepts, leur projets par notre intermédiaire. Nous en sommes ravis car cela prouve que nous avons désormais notre place dans le monde de la Smart City. Mais malheureusement, faute de temps et de moyens rédactionnels, nous ne pouvons pas encore répondre à tout le monde.



UN MAGAZINE OUVERT VERS LE MONDE ...



Nos colonnes vous sont donc ouvertes et vous pouvez nous proposer vos publications, dès lors qu'elles sont accessibles à tous les publics et pas seulement aux experts et qu'elles ne dépassent pas deux pages de texte. Bien sûr il ne s'agit pas de textes commerciaux vantant les mérites d'un produits, mais d'expertises ou de description d'un projet qui permettent d'informer la communauté de ceux, entreprises, collectivités, associations, qui s'investissent dans la ville de demain.



N'hésitez donc pas à nous proposer vos contenus pour devenir « auteur qualifié » de notre magazine, en cliquant ICI. Vos sujets seront publiés avec votre signature et la photo d'illustration horizontale que vous nous proposerez. Si vous n'avez pas de photo, ne vous inquiétez pas, nous nous en chargerons.



Vous pouvez également inscrire gratuitement vos événements, salons, conférences, réunions publiques, etc … dans l'agenda de Ville Intelligente. Vous pouvez ajouter en plus de la date et du lieu, lequel sera géolocalisé pour ceux qui disposent d'un mobile, une photo et un lien vers un site web. Cette publication datée, en plus de remplir l'agenda spécialisé, pourra être partagée sur les réseaux sociaux.



Enfin si vous le souhaitez, vous pouvez participer au financement de notre rédaction et devenir l'un des acteurs privilégié de notre support pour le rendre encore plus efficient comme ce que l'on attend d'une ville ou d'un territoire. Pour cela contactez par courriel le responsable de la publication



En vous remerciant de votre soutien, nous vous souhaitons une agréable lecture.