Virtuoz, la nouvelle enceinte connectée de Boulanger

Lancée sous la marque propre de Boulanger, « Essentielb », cette nouvelle venue sur le marché prometteur des assistants personnels est proposée en pré-vente au tarif très attractif desoit 50% de son prix normal (79,99€). Elément important et non des moindres, l’enceinte intègre le service vocal d’Amazon : Alexa », annonce la marque. Avec le service vocal Alexa, il sera possible, comme le fait sa concurrente d’outre-Atlantique Echo et désormais associée, d’obtenir des informations, d’organiser son agenda, de piloter des objets connectés ou simplement de lancer des playlists musicales.L'enceinte Virtuoz 401 s'utilise en mode filaire mais également en mode sans fil, sur batterie, grâce aux connexions Bluetooth et Wi-Fi qu'elle intègre. Avec un temps de charge de 2h30 pour une autonomie de 4 heures en Wi-Fi et une portée de 10 mètres (en Bluetooth) à 30 mètres (en Wi-Fi), elle offre un confort d’écoute appréciable.Connectée, cette nouvelle enceinte franco-américaine, permet de diffuser de la musique provenant des services de streaming comme Deezer, Amazon Music ou Tune In. La musique est diffusée de manière homogène dans toute la pièce grâce au son à 360°. La fonctionnalité « Multiroom » permet, grâce à votre réseau Wi-Fi, de coupler jusqu'à 6 enceintes Virtuoz 401 ensemble et de les piloter à la voix grâce à Alexa. Les réglages et notamment l’appairage au service vocal Alexa sont accessibles depuis l’application (gratuite) Virtuoz proposée sur les stores iOS et Android.Et pour faciliter la prise an main de ce nouvel assistant personnel, Boulanger propose un pack assistant vocal d’une heure permettant de tout savoir de Virtuoz et Alexa.Pour la commander : www.boulanger.com