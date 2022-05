Viva Issy, le petit festival des audaces numériques

En amont du salon Européen Viva Tech qui se tient prochainement au Parc des Expositions de la Porte de Versailles à Paris, du 15 au 18 juin, la ville francilienne voisine : Issy les Moulineaux, organise la première édition de Viva Issy. Ce « p’tit festival des audaces numériques » comme le nomment ses organisateurs aura lieu du 7 au 18 juin.



Viva Tech qui se positionne comme le premier événement Européen consacré à l’innovation technologique et aux startups, revient en force pour sa 6eme édition, sous sa forme physique après deux ans de crise sanitaire. L’événement qui s’installe de nouveau dans le Parc des Expositions de la porte de Versailles, à Paris, se déroulera sur 4 jours, du 15 au 18 juin. Trois journées seront réservées aux professionnels afin de favoriser les échanges commerciaux, et la dernière journée, le samedi, sera ouverte au grand public.



Ville voisine, située en face du parc des expositions, de l’autre côté du périphérique, Issy-les-Moulineaux qui accueille les sièges des plus grandes entreprises de la Tech et qui se distingue par ses actions en matière d’innovation et de transition numérique depuis des années, lance à partir du 7 juin et jusqu’à la clôture de Viva Tech, la première édition de Viva Issy. Pour cette ville pionnière dans bien des domaines, ce festival des audaces numériques, sera l’occasion de valoriser les talents locaux au travers d’événements associant les acteurs publics et privés du territoire. Chacun sera invité à montrer son savoir-faire et à échanger sur les grands enjeux de demain, pour valoriser le dynamisme de l’écosystème local.



Pour mettre en place cet ambitieux programme, Un appel à manifestation d’intérêt a été lancé pour permettre aux acteurs concernés de proposer des animations, rencontres ou portes ouvertes.



Des structures telles que Colas, Orange, La Poste, Le Temps des Cerises, l'association CLAVIM (Cultures, Loisirs, Animations de la ville d’Issy-les-Moulineaux) ou l’ISEP (École d’ingénieurs du numérique), participent à l’événement. Des conférences TEDx auxquelles participent notre webmagazine, sont également intégrées dans cette première édition.





La Rédaction