Waze est désormais disponible sur les véhicules Ford

Grace à un partenariat avec le constructeur Ford et son interface SYNC3, les conducteurs peuvent désormais projeter l’application installée sur leur smartphone, Androïd et iPhone, sur l’écran tactile de leur véhicule.», déclare Jérôme Marty, Directeur général de Waze en France. «».A ce jour,de l’ensemble des fonctionnalités de Waze, sur toute sa gamme de véhicules, et ce, quel que soit le smartphone (iPhone ou Android). Cette nouvelle fonctionnalité est disponible via la dernière version de SYNC 3 (3.0), accessible sur l’ensemble de la gamme Ford actuelle, de la nouvelle KA+ au nouveau Transit.Pour profiter de Waze sur AppLink sur le véhicule, les utilisateurs auront besoin de la dernière mise à jour 3.0 de SYNC 3. Pour que le dispositif fonctionne, il est également indispensable de disposer de la version 11.3 (ou supérieure) d'iOS ainsi que la dernière version de l'application Waze installée sur le smartphone du conducteur. Enfin il suffira de brancher le cable de recharge du téléphone sur le port USB du véhicule. Sur Android, la connexion par câble est également requise pour afficher Waze via l’interface Android Auto.», ajoute Don Butler, directeur exécutif en charge des plateformes et des produits connectés embarqués chez Ford. «».Espérons que d’autres marques emboiterons le pas à Ford et que Waze, qui constitue un réel argument de vente, sera disponible sur d’autres systèmes embarqués.Pour en savoir plus : https://www.ford.fr/services/informations/ford-sync/update#/