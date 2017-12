A Blagnac, un partenariat techologique pour des logements connectés et évolutifs

La construction de logements connectés n’est pas nouvelle. Et dans la ville dite intelligente, de plus en plus d’entreprises de l’immobilier s’y engagent avec plus ou moins de réussite. D’autant que si les constructeurs maitrises désormais les techniques qui permettront de rendre les logements plus confortables, grâce à des normes environnementales de plus en plus évoluées, ajouter les briques techniques qui permettront d’en améliorer la gestion, n’est pas toujours chose aisée.



VINCI Immobilier, l’une des filiales du groupe VINCI, devenu au fil des ans, l’un des acteurs majeurs de l’immobilier français, a bien compris que dans l’affaire il valait mieux s’associer avec des structures compétentes en la matière afin d’aboutir à une solution plus cohérente. C’est ainsi que l’entreprise a choisi d’associer au projet de construction de logements à Blagnac en Gironde, des entreprises comme Docapost, le Hub Numérique du Groupe la Poste, Legrand, spécialiste reconnu des infrastructures électriques et Netatmo, l’un des spécialistes français des objets connectés pour la maison.



L’idée de cette association était de proposer aux futurs utilisateurs et notamment des seniors, « une expérience unique et inédite ». L’objectif étant de de favoriser les interactions entre les objets connectés de la maison afin de simplifier, tant faire se peux, le quotidien des résidents. L’expérience s’est porté sur un projet de construction de 20 villas de la résidence Cérès à Blagnac, au coeur du quartier Andromède, premier eco-quartier de Midi-Pyrénées par ailleurs région pilote de la « Silver économie ».



Désormais les résidents, installés dans cette résidence tout juste livrée, peuvent, depuis une application du Hub Numérique Docapost, installée sur leur smartphone, piloter leur logement équipé de « Céliane with Netatmo », une gamme de prises et interrupteurs connectés conçus par Legrand pour le contrôle à distance des éclairages, appareils électriques et volets roulants.