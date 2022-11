Avec HOST de Nexity, la ville de demain se construit à Lyon Confluence

Dans le contexte de réchauffement climatique et de frugalité imposée en matière d’utilisation de l’énergie, les aménageurs rivalisent d’ingéniosité pour proposer des ensembles immobiliers qui répondent aux enjeux écologiques et énergétique. Ce sera le cas dans le quartier de la Confluence avec l’ensemble immobilier baptisé HOST (Hors des strandards) proposé par l’opérateur Nexity.



Répondant à une consultation lancée en 2020 par les Métropole de Lyon, la Ville de Lyon et la SPL Lyon Confluence, l’opérateur immobilier Nexity, a proposé une offre qui a retenu l’attention pour la réalisation de deux ilots urbains d’une surface de 33 000 m2, principalement dédiés au logement et à l’enseignement supérieur. Une partie, sur lequel sera implanté le projet HOST, sera commercialisée dès cette année pour une partie et le reste l’an prochain.



Selon l’opérateur et l’équipe pluridisciplinaire qu’il a constitué pour l’occasion « ce projet d’immobilier résidentiel concrétise l’aspiration de vivre ensemble une nouvelle urbanité, à travers une programmation mixte et un très haut niveau de qualité environnementale ». Et à un moment où l’on parle de revégétaliser la ville, cette proposition dont les ensembles immobiliers sont prévus entourés de parc et jardins, est plutôt la bienvenue.



Avec ce projet, en cours de construction, Nexity entend bien impulser un nouveau mode de vie plus vertueux, plus solidaire, plus durable et surtout respectueux de l’environnement.



« La ville de demain s’invente aujourd’hui », déclare Mathieu BLOT, Directeur Général de Nexity Immobilier Résidentiel de la Métropole de Lyon. « C’est en alliant les synergies internes et allant chercher les expertises et savoir-faire extérieur que Nexity relève le défi de proposer un îlot jardin entremêlant nature et urbanité, sobre dans ses consommations énergétiques, adaptable aux évolutions de l’environnement et aux besoins, et vecteur de bien-être individuel et collectif ».