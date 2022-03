Urbanisme : l’habitat léger un concept qui permet de garantir un habitat accessible et écologique

Créée en 2017, à la suite de la rencontre entre deux architectes navals intéressés par l’habitat démontable et la commune de Rocles (Ardèche), laquelle souhaitait accueillir un éco-hameau d’habitats légers sur un terrain communal pour permettre à de jeunes familles de se loger sur la commune, l’association « Hameaux légers » répond à une double urgence : «».Depuis sa création et les croisements d’expérience de ses deux initiateurs auxquels se sont joints d'autres personnes motivées par ce type d'habitat, l’association s’est structurée afin de partager une vision de l'avenir, partager un savoir-faire, fédérer un réseau d’acteurs engagés, mais aussi et surtout aide les personnes intéressées, les collectifs, les collectivités, afin de concrétiser leurs projets. Lancée en Ardèche l’association a rejoint la Bretagne, à Evran dans les Côtes d’Armor, «», selon le site web de l’association.Le 1er Hameau Léger accompagné par l'association a vu le jour en 2021 à Saint-André-des-Eaux (Loire Atlantique). D’autres projets sont en cours d’élaboration et sur la carte publiée sur son site web, l’association recense une vingtaine de site « d’habitat réversible », en France.», précise l’association. «». En effet, dans l’imaginaire de beaucoup, ce type d’habitat fragile, inesthétique, précaire, voire susceptible de s’envoler, comme dans le conte des « trois petits cochons ».Pour l’association, qui s’intéresse aux maisons alternatives, c’est-à-dire construite de manière non-conventionnelles, qu’elles soient mobiles, transportables, démontables ou biodégradable, «», sachant que toutes ces constructions ont des fondations réversibles (pierres sèches, vis de fondation, pneus...). Ce qui permet de confirmer leur solidité, tout en respectant l’environnement et les sols, tout en permettant un éventuel déplacement en fonction des opportunités, notamment en termes d’emploi. Le concept qui touche les moins fortunés, intéresse aussi les néo-ruraux plus à l’aise financièrement, qui ont quitté la ville pour un environnement plus agréable.Hameaux légers souligne qu’il «».Pour en savoir plus : https://hameaux-legers.org