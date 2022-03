Le Havre : les habitants de la tour Signal ne paieront ni chauffage ni électricité

« Sur cette tour, il y aura des panneaux photovoltaïques quasiment partout qui produiront plus d’énergie que la tour n’en consommera »

Présenté lundi 7 mars, lors de la dernière réunion du conseil municipal du Havre, le projet de la tour Signal qui verra le jour dans le quartier Dumont Durville, situé sur les bords du canal de Tancarville et de la zone portuaire, a fait sensation. En pleine rénovation ce quartier verra se construire, à partir de 2023 une tour de 15 mètres abritant 74 logements. Rien d’original, si ce n’est que cette tour, initialement prévue en bois, a été remplacée par une tour en béton avec une isolation très pointue et surtout pourvue de panneaux photovoltaïques permettant de produire plus d’électricité qu’il n’en faut pour éclairer et chauffer le bâtiment. Les occupants seront donc comblés, car en période de forte augmentation de l’énergie, ils feront partie de ceux qui n’en paieront pasEn 2018, la Ville avait opté officiellement pour la construction d’une tour en bois de 52 logements collectifs. Au point mort depuis plusieurs mois, le projet retenu est celui de la société civile de construction-vente (SCCV) Tour Elithis Le Havre, passant donc à une tour de 15 étages avec 74 logements, conçue par l’agence d’architectes Lilloise, Coldefy & Associé.Le projet proposé par l’équipe d’architectes prend en compte la production d’énergie solaire conjuguée à une conception très poussée de son isolation, afin de couvrir intégralement les besoins en chauffage, eau chaude sanitaire et la consommation électrique des foyers qui occuperont l’ensemble immobilier.Le projet initial, au caractère déjà innovant, puisqu’il était entièrement prévu en bois, a été abandonné faute d’investisseurs et en raison de «», a défendu Jean-Baptiste Gastinne, adjoint à l’urbanisme du Havre lors de la séance du conseil municipal.Pour l’ancien Premier ministre Edouard Philippe, redevenu Maire du Havre, il s’agit là d’une opération unique en Normandie. «», a souligné le maire lors de la présentation du projet.La Tour Signal, qui sera visible tel un phare dans le quartier, sera équipée d’un « rooftop » de 135 m2, c’est-à-dire une terrasse aménagée sur le toit de l’édifice permettant aux occupants de pouvoir admirer la ville en discutant entre amis ou en sirotant un verre. Cet espace sera équipé d’une «», précise l’architecte. Un local commercial d’une une surface totale de plancher de 4 482 m2, est également prévu en rez-de-chaussée. L’occupant sera, comme les autres exempté de factures d’électricité.Déjà retardée, la construction de cette tour, nouvel emblème de la ville, au moins pour ce qui concerne la transition écologique, et qui fera écho avec la tour de l’église Saint Joseph, construire dans les années 50, devrait démarrer début 2023, a annoncé la collectivité du Havre dans un communiqué.