Avec NONO, fini les smartphones en panne de batterie

C’est lors de ses études que Théo Rouilly, CEO et fondateur de Nono, découvre ce service largement utilisé par les citadins chinois. Il décide de l’appliquer en France, à son retour.



« J’ai immédiatement été conquis par le principe de la location de batteries externes pour smartphones étant moi-même très souvent à court de batterie », explique le fondateur de Nono. « J’ai pensé que je pourrais lancer ce service extrêmement ingénieux en France, pays où nous passons en moyenne plus de 2h sur nos smartphones, en proposant des stations dans les restaurants, les bars, les salles de sport, les supermarchés, les gares, les universités… afin de faciliter le quotidien des citadins ».



Si le service est gratuit, Nono se rémunère avec des espaces publicitaires intégrés à l’application nécessaire à la localisation des bornes de mise à disposition et à la prise en charge d’une batterie, et sur la borne elle-même.



Pour le jeune entrepreneur, cette initiative « apporter une valeur ajoutée aux lieux accueillant du public », lesquels peuvent offrir un service supplémentaire aux utilisateurs nomades. Outre ce service, le seul fait d’être intégré à la carte de localisation permet de générer du trafic et de gagner en visibilité, en favorisant les achats impulsifs et la fidélisation d’une clientèle plutôt jeune et connectée.



Les bornes de prise en charge (et de recharge) peuvent être installées dans des lieux ouverts au public, permanents tels les centres commerciaux, université, cinéma, salle de sports, bar, restaurants, gares, aéroport, espace de coworking…, mais aussi occasionnels tels les spectacles et festivals.



Créée cette année, la startup Nono ambitionne déjà de couvrir toute l’Île-de-France et les grandes métropoles françaises. A plus long terme, Nono compte bien devenir le premier service de batteries externes de secours en Europe.