Avec WeWood, Bouygues s’investit dans la construction bois

», explique Fabrice Denis, directeur général stratégie Construction Bois chez Bouygues Bâtiment France EuropeParmi les projets en cours de réalisation, le chantier des Jeux olympiques à Paris a permis de voir émerger plusieurs projets en bois. Mais Bouygues Bâtiment Ile-de-France est actuellement de relever un véritable défi : celui de construire en plein XIIIe arrondissement de Paris, la tour du Berlier , un immeuble de 15 étages, d’une hauteur de 50m. Cette tour, en cours de construction comprendra 77 logements en accession à la propriété, sur un socle culturel comprenant un musée, une galerie d’art et un restaurant.Portée par le promoteur parisien Emerige, cette tour qui comprendra également des parties végétalisées, est réalisée avec noyau central et un socle en béton, le cœur de métier de Bouygues Bâtiment, et une ossature en lamellé-croisé en provenance d’Autriche. Une seconde tour, actuellement à l’état d’étude de conception, sera réalisée avec du bois en provenance de chez Piveteau Bois, une entreprise installée en France, aux Essarts-en-Bocage (Vendée), avec laquelle Bouygues Bâtiment France Europe a passé un contrat.