Économie collaborative et habitat collectif : quand le numérique recrée du lien social

L’économie collaborative est donc consubstantielle à l’idée même de résidence. Si l’on a tendance à l’oublier, c’est que la copropriété est désormais conçue comme une somme d’individualités contraintes de composer les unes avec les autres. Quiconque a déjà participé à une réunion de syndic peut faire ce triste constat. Mais la nouvelle vague collaborative qui transforme aujourd’hui l’économie, en touchant désormais le logement, est en train de ramener le lien social au cœur de la résidence.



Le signe le plus marquant de ce renouveau communautaire est certainement l’essor du « coliving ». Des résidences divisées entre parties privatives et parties communes conviviales séduisent de plus en plus de jeunes actifs déjà habitués à la colocation et attirés par les bénéfices d’une mutualisation à plus grande échelle : salles de jeu, espaces de coworking, événements, etc. Une pratique qui gagne la France mais qui est sans surprise née aux Etats-Unis et au Canada, pays où prospèrent les « condominiums » ces immenses projets immobiliers offrant des parties communes de standing à leurs résidents : salles de sport, piscines, cinémas, et même commerces !