En Rhône-Alpes, l’Epora accompagne la rénovation de l’habitat social et son environnement

A Saint-Étienne, la requalification de la cité Bonnassieux est passée par un partenariat avec l’Association des Organismes HLM de Loire pour accompagner les bailleurs dans la reconstruction ou la rénovation de leur parc immobilier, en lien avec les services de l’État.



L’établissement public est également intervenu à Vinsobres, dans la Drôme, en travaillant de concert avec la commune et le CAUE (Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement) pour valoriser une dent creuse en cœur de village et favoriser la production d’une offre diversifiée de logements.



Dans le Rhône, l’Epora a mis en place un dispositif pour les communes déficitaires qui, sur la base de protocoles signés avec la préfecture et les principaux bailleurs sociaux, lui permet de développer des Appels à Manifestation d’Intérêt (AMI) pour accélérer la production de logements sociaux. Cet outil permet de désigner un porteur de projet, après consultation des bailleurs signataires, qui mènera toutes les études de conception nécessaires en vue d’acquérir les fonciers identifiés et en mobilisant des financements spéciaux.



L’établissement public apporte ainsi son savoir-faire aux côtés des services de l’État à toutes les étapes de co-construction du projet ; il porte et prépare les fonciers pendant la phase de conception. Il accompagne les collectivités pour mieux répondre aux situations complexes auxquels elles se trouvent confrontées en réunissant les partenaires qui rendront possibles la réussite de leurs missions.



L’Epora est un Établissement Public Foncier d’État. Intervenant en région Auvergne-Rhône-Alpes, il est l’un des dix Établissements publics fonciers d’État (EPFE) qui accompagne depuis 20 ans les collectivités de la conception à la mise en œuvre de leurs stratégies foncières. En recyclant le foncier collectif, cet établissement contribue au développement des activités économiques et à la production diversifiée de logements notamment sociaux.



Représentative de la diversité régionale, l’action de l’Epora répond aux enjeux et aux besoins de son territoire en agissant sur l’évolution urbaine, en préservant les zones agricoles, les espaces sensibles et en limitant la consommation foncière sur les départements de la Loire, de l’Ardèche, de la Drôme, du Rhône (hors métropole) et en Nord Isère.