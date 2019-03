Habitat connecté : Konyks d’Apynov vous facilite la vie

Piloter l’allumage de ses luminaires à la voix grâce à un assistant domestique (Google Home ou Amazon Echo ), ou d’un simple clic sur un téléphone intelligente, « c’est à la portée de tout le monde », revendiquent les dirigeants de d’Apynov, une société de Roissy-en-Brie (Seine-et-Marne). Cette jeune entreprise créée en 2016 par Olivier Medam, un ex-manager chez Honeywell, Dell, Fujistu-Siemens, Also, Conforama, qui propose une gamme complète d’appareils connectés, s’est fixée pour objectif de « connecter la maison avec des appareils Wi-Fi simples, utiles et accessibles à tous ».



« Quand on est assis dans le canapé et que l’on a oublié d’éteindre la lumière de la salle à manger, il est plus aisé de dire : Alexa, éteint la lumière de la salle à manger, que de se lever », explique le dirigeant de d’Apynov. Et que dire des éclairages qu’on oublie régulièrement d’éteindre en allant se coucher ? Sans oublier les personnes à mobilité réduite, pour lesquels cet appareillage est loin d’être un gadget.



Rendre sa maison ou son appartement connecté est donc devenu simple, abordable et surtout très pratique. Avec des interrupteurs, ampoules, télécommandes d’appareils multimédias, les assistants domestiques qui connaissent un succès grandissant prennent alors tout leur sens. Plus besoin de chercher l’interrupteur, plus besoin de se déplacer, la voix suffit à piloter toute la maison. Et en plus du pilotage, de multiples scénarios peuvent être installés pour éteindre les lumières en cas d’oubli, ou les allumer de manière aléatoire en cas d’absence dans le but de simuler une présence pour éloigner les cambrioleurs.