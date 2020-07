Innovation : Kadoor, l’ouvre porte sans les mains de Thirard

La crise sanitaire liée au dernier coronavirus n’aura pas eu que des effets négatifs. Certaines entreprises ont saisi l’opportunité pour innover et créer des outils qui facilitent notre quotidien et contribuent à réduire la propagation d’une épidémie quelle qu’elle soit. C’est le cas de la société Thirard , fabricant français du domaine de la sécurité dans le bâtiment depuis 1920 laquelle vient de lancer sur le marché un système sans contact qui permet à chacun d’ouvrir une porte sans y mettre les mains… mais le pied.Kadoor qui est composé d’une béquille installée en bas de porte, en plus d’une poignée classique, «», explique l’entreprise dans un communiqué. Une innovation qui ne fait cette pas appel à la technologie numérique mais plutôt au bon sens d’un constructeur français et qui a sa place, non seulement en période de pandémie, mais aussi dans certains endroits, comme les lieux publics (administrations, hôpitaux, écoles…), où l’accès classique peut présenter un risque sanitaire.En appuyant sur la béquille basse, sorte de pédale, « designée » en accord avec la poignée principale, la porte s’ouvre grâce à un système de câbles et biellettes qui actionnent la poignée principale à laquelle ils sont reliés mécaniquement. Ce qui rend cette dernière utilisable pour les personnes qui le souhaite. La porte peut donc s’ouvrir et se fermer avec le pied.», poursuit le fabricant.L’autre avantage, en dehors de l’angle sanitaire, c’est l’ouverture plus facile lorsqu’on a les mains encombrées par un colis, des documents et … des cafés. Ce système apporte également une solution aux personnes touchées par un handicap, ces dernières pouvant gagner en autonomie.Ce système d’ouverture « propre » va se révéler très utile dans les univers où le contact avec les mains est plus compliqué, tels que les environnements industriels, les cuisines et les ateliers, des espaces où les mains sont souvent souillées. Autre avantage : il est plus économique qu’un système d’ouverture automatiques, puisque son prix est fixé à 49,76 euros.Ce système d’ouverture basse et sans contact a été pensé par « LS Design », une structure de design produit, installée à Soulignonnes (Charente Maritime).La société Thirard dont le siège est installé à Fressenneville (Somme) emploie 300 personnes en France et 150 en Europe en Asie. L’entreprise qui réalise un chiffre d’affaires de 43 M€, « est une PME de taille humaine qui poursuit son développement grâce à un esprit de conquête, avec des valeurs d’authenticité, de simplicité et d’humilité, sans changer depuis ses origines », selon ses dirigeants. L’ouverture sans contact Kadoor est disponible dès maintenant chez les revendeurs du fabricant.