Issy-les-Moulineaux : Le tourisme est l’une des composantes du concept de Smart City

Que l’on soit Francilien ou pas, nombreux sont ceux qui ont l’occasion de passer à proximité en empruntant le périphérique, via la porte de Saint Cloud. Bordée par la Seine dans sa partie nord et notamment l’ile Saint Germain qui fait partie du territoire de cette ville de 68 000 habitants, Issy-les-Moulineaux était une ville sans grand intérêt, si ce n’est son « fort » qui est l’un des 16 forts détachés qui protégeait Paris d’éventuelles attaques armées, durant la seconde moitié du XIXe siècle. Par sa proximité avec la capitale et la Seine sur laquelle naviguent des péniches, la ville comprenait plusieurs sites industriels, abandonnés par la suite.C’est sur ces friches industrielles que s’est reconstruite la ville, sous l’impulsion d’un maire visionnaire, élu en 1980 et toujours en place : André Santini. Ce dernier s’est inscrit, avec ses équipes, dans une démarche volontariste de ville intelligente, au point d’en devenir une référence, avec un volet numérique, déclinés selon trois axes : la mobilité, l'optimisation des consommations énergétiques et hydrauliques et l’amélioration des moyens de communication entre les citoyens et les services de la ville, avec la mise en place d’une consultation citoyenne préparée par la plateforme Isséenne « Mon Avis Citoyen ». «», aime à rappeler André Santini,S’attaquant à la rénovation des quartiers populaires et du célèbre fort, devenu éco-quartier, André Santini a aussi réussi à convaincre des grandes entreprises technologiques telles Microsoft, La Poste, Capgemini et Orange, et d’autres entreprises comme Sodexo, Nestlé et Coca-Cola, d’installer leur siège dans les quartiers d’affaire fraichement aménagés.», expliquait Eric Legale, directeur de la société d’économie mixte « Issy Media », structure en charge de l’innovation numérique de la ville dans un précédent sujet . «».Issy-les-Moulineaux, aujourd’hui référence en matière de Smart City, démontre que «», souligne Cyril BLANCHET dans le blog etourisme.info , rappelant que «».Et la cité francilienne, toujours à l’avant-garde en matière d’aménagement, l’a bien compris en faisant du tourisme une composante essentielle, au même titre que la mobilité, la gestion des déchets ou encore la santé. Un véritable levier économique qui enrichit la ville, mais aussi ceux qui l’habitent et permet de mieux en faire connaitre les atouts auprès de ceux qui envisagent d’y résider, qu’il s’agisse d’une entreprise ou d’une famille.Si cette ville, située aux portes de Paris, disposent d’atouts touristiques classiques avec le parc départemental de l’Ile Saint Germain ou encore le musée de la Carte à jouer, c’est sur le tourisme d’affaire, propice à l'installation de grandes entreprises qu’elle appuie son identité touristique.», rapporte etourisme.info lors d'un entretien avec Emmanuelle BREUIL-SALLES, directrice de l’Office de Tourisme et des Relations Internationales.Pour concrétise son offre l’office de Tourisme met en avant la destination Paris en partenariat avec des Tour-opérateurs internationaux, tout en profitant de cette visibilité pour valoriser ensuite la qualité d’accueil et de service de la ville, aux portes de Paris. «», précise Cyril BLANCHET.L’une des premières communes françaises à recevoir la certification Qualiville d’AFNOR (référentiel d'engagement de service), attestant de son efficacité dans le traitement des demandes des habitants, la cité francilienne propose, via son office, des offres diversifiées, avec notamment un « Smart City Tour » destiné à sa clientèle affaire sa clientèle affaire. Ce Tour est complété par une mission MICE (Meetings Incentives Conferencing Exhibitions) qui propose des « team building » (renforcement d’équipe) en réalité augmentée et la visite des écoquartiers que compte la ville.», rappelle Cyril BLANCHET. Avec un accueil numérique dans lequel un robot répond aux questions des visiteurs, l’Office de Tourisme propose des parcours numériques dans la ville, mais aussi des balades urbaines, dans les rues et sur les bords de Seine, permettant d’allier jogging et découverte culturelle.», appuie Cyril BLANCHET. «». Ce dernier reconnait au passage que la vision et les actions d’Emmanuelle BREUIL-SALLES «».