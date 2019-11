L’Abeille, un appart’hotel hyperconnecté dans le centre de Nice

Pour autant, le gestionnaire qui programme lors des réservations distantes, les droits d’accès pour les clients qui connectés, autorise accès à ceux qui sont adeptes des clés classiques. Dans ce cas un transpondeur permettant d’ouvrir la porte de leur appartement, est mis à leur disposition dès leur arrivée.



Outre cette gestion digitale des lieux, sur le plan architectural, ce bâtiment s’intègre parfaitement dans le paysage urbain de la ville ancienne, les concepteurs ayant su marier vision architecturale, graphisme et décoration. Ainsi les marbres roses de la façade année 1930 remplissent aujourd’hui l’office d’assise des bow-windows des façades quand les carreaux de pierre de l’ancien rez-de-chaussée donnent une touche graphique au nouvel espace d’attente. Même l’enseigne « La voix de son Maître » du label de musique HMV, qui trônait sur l’ancienne devanture du bâtiment d’origine, devient aujourd’hui une pièce décorative du porche. Quant à l’aménagement intérieur il est du plus bel effet. Les logements possèdent une cuisine entièrement équipée avec un coin repas, un lave-vaisselle et un four micro-ondes. Certains logements possèdent un coin salon et / ou un balcon. Une télévision et un iPad sont disponibles sur demande préalable.



Avec des tarifs allant de 146 à 350 € par nuit, selon la taille de l’appartement (du studio au duplex) et son équipement l’Abeille séduit les voyageurs selon les messages laissés sur les plateformes de réservations. « L’accueil y est très chaleureux et attentionné de la part des propriétaires. Très bel emplacement et appartements magnifiquement rénovés avec des prestations haut de gamme et du matériel hi tech. Adresse incontournable ! », peut-on lire dans les commentaires. Nul doute que ce lieu accueillant intéressera les voyageurs branchés de passage sur la baie des Anges.