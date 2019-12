Le bien-être au travail, une réalité à l’@telier de Saumur

« Ne pas forcement s’isoler mais plutôt s’ouvrir sur les autres »

Elle trône dans l’espace de l’@telier by Veolia , un tiers-lieu installé en plein centre-ville de Saumur qui sert de point d’information pour l’entreprise Veolia, mais aussi d’espace de coworking et de formation pour les entreprises locales : la Bubble-Zen d’iCare Sciences ne laisse pas indifférent.», explique Reynald WERQUIN, initiateur pour Veolia de l’@telier de Saumur, en présentant la Bubble-Zen. Son concepteur n’ayant pu se déplacer pour cause de grève des cheminots…Développée par iCare Sciences, une startup marseillaise qui travaille sur des technologies de bien-être adaptées au monde professionnel, la Bubble Zen, présentée au CES de Las Vegas 2019, utilise une technologie acoustique particulière, Neural Up, qui permet à l’utilisateur de s’isoler facilement de l'environnement immédiat, de se relaxer et se concentrer rapidement dans des espaces à forte densité humaine.La Bubble Zen est un espace de convivialité combinant ergonomie, isolation sonore et visuelle ainsi que tous les éléments d’un poste informatique (écran tactile, micro, webcam, éclairage réglable, connectique), permettant à l’utilisateur de s’isoler, sans se couper du monde. «», poursuit Reynald WERQUIN.La « bulle de relaxation », est doté d’une application utilisable sur mobile qui permet de personnaliser son expérience acoustique et de se relaxer en choisissant un programme anti-stress ou d’amélioration de ses performances cognitives et sa concentration. Disponible à la vente ou à la location, cette bulle est à disposition de ceux qui veulent l’essayer,Nul besoin de fréquenter des salles de bien-être ou de yoga après son travail, et ajouter le stress des transports au stress du travail. Désormais les coaches spécialisés viennent dans l’entreprise et certaines aménagent même des locaux spécialisés . «», explique Barbara RETIF-MEME, professeur de yoga au bureau. « C».Le yoga est de plus en plus pratiqué dans les entreprises et notamment dans les espaces bruyants et ouverts comme les « open space », des environnements qui engendrent plus de stress pour des employés convaincus qu’il serait peut-être plus facile de s’isoler pour retrouver de la concentration. «». Une solution d’autant plus facile à mettre en œuvre dans l’entreprise qu’elle ne nécessite pas de tenue particulière : «», conclut Barbara RETIF-MEME qui propose des séances de « yoga bureau », pour les Saumurois,Dans le cadre de cette soirée, d’autres ateliers de relaxation, «», selon Fabien BOUDAUD, Directeur de Territoire chez Veolia eau, étaient également présentés au cours de cette soirée riche en émotion. Ce dernier s’est prêté de bon grâce aux exercices proposés, mesurant de facto, après une journée de travail, les bienfaits. C’était notamment le cas avec Sylvie de MAISONNEUVE de Co&Zen, pour un atelier de massage et de « rigologie », une technique psychocorporelle innovante de développement du bonheur qui permet de nous connecter au meilleur de soi-même et à celui des autres, quelles que soient les circonstances. Ou encore avec Gilles HAYS, un professeur de judo saumurois qui considère que l’art martial qu’il pratique et enseigne peut aussi être une bonne technique pour gommer les difficultés que peuvent rencontrés des employés au bord de la rupture.