Les bio-carburants sont ils vraiment écologiques ?

Alors les bio-carburants et notamment les bio-diésels, utilisés par certaines entreprises, notamment de transports, pour s’acheter une bonne conduite, ne seraient-ils pas un leurre ? Plutôt que contribuer à la protection de l’environnement en réduisant la pollution due au gaz qu’émettent bus et camions, ne contribueraient-ils pas à, soutenue d’ailleurs par les pouvoirs publics ? Une manipulation de l’opinion de plus en sensible aux questions environnementales, -,-, que dénoncent les associations écologiques et altermondialistes.Si les bio-carburants couvrent l’ensemble des carburants et combustibles liquides, solides ou gazeux produits à partir de la biomasse et destinés à une valorisation énergétique dans les transports et le chauffage, comme le rappelle le Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire , il convient de faire une distinction entre ceux qui sont issus de l’agriculture intensive et ceux qui sont issus de la valorisation des déchets, et ajoutés sous formes d’additifs ou proposé sous forme d’alternative, comme le bio GNV (Gas Naturel pour Véhicule).En effet, sie, bien au contraire, puisqu’ils ne font que déplacer les problèmes environnementaux vers d’autres territoires, la production de gaz issu de la méthanisation, c’est a dire du processus naturel biologique de dégradation de matières organiques ( traitement des ordures ménagères, stations d'épuration, digesteurs agricoles, …) , est toute autre.Alors, comme le suggèrent déjà certains écologistes. Ces derniers, dans le cadre de manifestations organisées dans les stations services du groupe Total, mais aussi dans celles de la grande distribution, appellent au boycott des bio-diésel et autres carburants dont la publicité vante le mérite environnemental de leurs produits. Un réflexe citoyen qu’il convient d’adopter si l’on ne veut que notre climat soit bouleversé par cette agriculture intensive et destructrice, qu’elle soit pratiquée à l’autre bout du monde ou à deux pas de chez-nous.