Les taxis « SeaBubbles » de retour sur la Seine à Paris

», a déclaré Anders Bringdal, le président directeur général de SeaBubbles dans un communiqué. «».Se déplacer dans Paris, en volant au-dessus de la Seine, sans bruit et sans pollution, grâce à des « hydrofoils », c’est le principe de cet engin hybride qu’est le « SeaBubbles ». Mélange d’avion et de bateau à l'aspect futuriste, propulsé par l’énergie électrique et qui permet d’emmener cinq personnes, en empruntant le fleuve, ce nouveau moyen de transport a tout pour séduire les parisiens comme les touristes. Et surtout Anne Hidalgo, la maire de Paris, toujours à la recherche de moyens de transport pouvant réduire les émissions de gaz à effet de serre dans la capitale. Mais si l’engin navigue sans bruit et surtout sans vagues, sa navigation reste, sur le plan réglementaire, inadaptée. La société avait obtenu l’aval de la préfecture au printemps 2017, pour une première expérimentation, puis une seconde en 2018, mais son avenir semblait compromis sans évolution de la règlementation, ce qui avait contrait le constructeur de quitter la Seine pour d'autres horizons plus accueillants.En effet, sur la Seine, les bateaux n’ont le droit de voguer qu’entre 12 et 18 nœuds, pour éviter que les vagues générées par le déplacement des bateaux classiques viennent trop secouer les péniches amarrées aux quais et porter atteinte aux quais eux-mêmes. Mais cette vitesse n’est pas suffisante pour que le bateau-taxi puisse se hisser sur ses « foils » et, justement, ne pas faire de vagues. Une demande avait donc été faite pour voguer à 25 nœuds une vitesse supérieure à celle des bateaux classiques. A défaut, le constructeur que nous avions rencontré à Viva Tech , le salon parisien des nouvelles technologies, envisageait fortement de migrer vers le lac Léman, les Suisses se montrant prêts à accueillir son projet.