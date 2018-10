Les taxis volants SeaBubbles vont naviguer sur la Seine au printemps prochain

Après plusieurs atermoiements, les taxis volants viennent d'obtenir l'autorisation de naviguer sur la Seine, et doivent s'installer à Paris dès le printemps prochain. Une nouvelle qui ravit Alain Thébault, l'un des fondateurs des SeaBubble. « La vitesse est enfin libérée dans Paris c’est une bonne nouvelles pour les bateaux qui cumulent absence de bruit, absence de vague, absence de rejet CO2 », a ainsi annoncé l'homme d'affaires.



Selon les informations communiquées par l’entreprises, dès le printemps prochain, une première ligne régulière sera donc créée à Paris, avec une flottille de 10 à 20 SeaBubbles. Cette première ligne comprendra trois arrêts symboliques sur le fleuve qui traverse la capitale : « à la limite entre Paris et Boulogne-Billancourt, en bas du pont de l'Alma ou vers le Trocadéro et jusqu'à la gare de Lyon », a dévoilé le concepteur.



Opéré dans un premier temps par le constructeur lui même cette nouvelle ligne de taxis fluviaux sera dans un deuxième temps confiée à un ou deux opérateurs suivants : Paris City Vision, G7 Green ou Uber.



« La libération de la vitesse sur la Seine à 25 nœuds nous permettra d'atteindre les 40 km/h, la vitesse qui permet d'utiliser les deux fois et de pas faire de vagues », expliquait dernièrement Alain Thébault sur la chaine TV CNews. « Je crois qu’il y a une vraie prise de conscience collective. Sur la Seine, les règles de navigation ont été imposées pour la sécurité et la tranquillité des riverains, mais elles datent de l'époque des péniches Freycinet, qui font beaucoup de vagues ». Le co-concepteur se félicite que « tout le monde convienne qu'il ne faut plus suivre ces règles ».



Forte de cette avancée, l’entreprise parle déjà de construire des SeaBubbles de grande taille, de véritables bus volants à permettant d’embarquer plus de passager. Selon Alain Thébault, Valérie Pécresse, présidente de la région et d'Ile-de-France Mobilités, serait intéressée.