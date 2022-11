Numérique : mais où sont les femmes ?

Selon la dernière enquête « Gender Scan » de mars 2022, qui mesure l’évolution de la féminisation dans le secteur des technologies et du numérique, auprès des adolescentes et étudiantes, et notamment leur intérêt pour le numérique, seulement 7% de jeunes filles envisagent spontanément de s’orienter vers le numérique. Côté masculin, ils sont 29% à être intéressés par la filière digitale.Toujours selon la même enquête si le nombre de femmes diplômées dans le numérique est en croissance depuis 2013, pour atteindre 19% en 2017, soit pratiquement la moyenne européenne qui est établie à 20%, près de la moitié des étudiantes potentielles ne sont pas encouragées par leur parents ou enseignants à poursuivre vers des études en numérique. Ces derniers préférant les orienter vers des métiers plus administratifs, de la finance ou de la santé.Et du côté des grandes écoles ce n’est pas mieux : le nombre de femmes ingénieures françaises a seulement augmenté de 5% entre 2011 et 2019. Alors que la hausse moyenne constatée en Europe durant cette même période frôle les 16%.Et pourtant, au siècle dernier, «», révèle l’organisme de formation Visiplus Academy . Les femmes étaient nombreuses sur les chaines de montage électronique mais aussi dans les services informatiques, le travail étant alors considéré comme administratif, avec des tâches relevant plus du secrétariat que de l’ingénierie. Depuis les années 80, elles ont été de plus nombreuses à déserter ces fonctions, devenues plus techniques.