Square Saint-Louis à Bordeaux, un projet immobilier qui place l’humain au coeur du projet

« L’une des volontés principales dans la composition du Square Saint Louis, est la recherche d’un parfait équilibre entre le monde végétal et l’architecture »

Créée en 2016 à Lille, NODI, filiale du groupe de grande distribution Mulliez (Auchan, Boulanger, Décathlon, Leroy Merlin...) est un nouvel acteur immobilier urbain qui mène des projets mixtes (habitat, commerce, urbain) recréant des lieux de vie sur des sites industriel en reconstruction. La particularité de ce nouveau développeur de programme immobilier est d’intégrer de prendre en compte les impacts environnementaux et sociétaux. Et ceci dès la phase chantier. La force de NODI réside dans sa capacité à fédérer des acteurs du monde économique, associatif, public afin de contribuer à l’émergence d’une véritable «» et de placer l’humain au cœur de tous les projets.L’histoire de NODI a débuté en 2016 par la reconversion de la Maillerie à Lille, un ancien site industriel de la filature et vente de produits de mode et décoration des 3 Suisses. A la fois promoteur, aménageur, structure foncière et animateur de quartier, NODI exprime sa singularité en matière d’aménagement immobilier en construisant des ensembles qui s’adaptent aux usages.», explique Benoit Cazales, responsable NODI Sud-Ouest. «».C’est au sein de l’ancien site industriel de la SMAC, une entreprise du bâtiment spécialisée dans l’étanchéité des toitures terrasses, que l’aménageur nordiste récemment installé aussi à Bordeaux, va implanter, en partenariat avec le promoteur immobilier Linkcity, un nouvel îlot unique dans sa philosophie d’aménagement urbain. Celle-ci mélangera logements, résidence étudiante, commerces, locaux à vélos, jardins partagés en toiture ainsi qu’une salle commune qui accueillera des évènements sportifs et culturels.Situé au croisement du cours Louis Fargue et de la rue Jean Hameau, ce futur lieu de vie est proche de zones d’activités dynamiques (Ravezies, les bureaux du Lac, le centre commercial Bordeaux Lac...) et au cœur du nouveau lieu de plaisance urbain des Bassins à flot. Un emplacement stratégique pour qui veut s’installer dans la capitale de la région Nouvelle Aquitaine et qui disposera d’un accès direct aux transports en commun bordelais et aux commerces de proximité, avec une priorité à la mobilité douce. «», précise l’aménageur.Le projet Square Saint-Louis se décline en une architecture contemporaine et respectueuse de l’élégance bordelaise, tout en rehaussant le patrimoine résidentiel de la ville. Du T2 au T5, les 120 appartements et 130 studios étudiants se distinguent par des plans bien pensés, fonctionnels et confortables, chacun d’eux étant prévu avec une loggia terrasse, en plus d’un jardin potager partagé sur le toit de la résidence étudiante.L’îlot offre également une salle commune, lieu de rencontre des habitants, pour accueillir des activités ludiques et sportives. Ces prestations de qualité sont intégrées sans surcoût dans le prix des logements qui affichent même une superficie de 10m2 supplémentaires aux produits du marché, à prix égal. Le projet prévoit 68 logements en accession libre, 57 logements en accession sociale, 130 studios étudiants et plus de 1200m2 de commerces et services, en plus des espaces partagés.», soulignent Jérémy Nadau et Forian Faye en charge du projet.Selon les concepteurs, le Square Saint-Louis est le fruit d’une collaboration forte avec les habitants du quartier et les futurs acquéreurs, l’objectif étant de travailler collectivement à la réussite du projet et à son intégration en ne perdant pas de vue que l’humain doit rester au coeur du projet. «», ajoute l’aménageur. «». Bien avant la phase construction qui débutera en décembre 2019 et s’achèveront au cours du dernier trimestre 2021, des ateliers sont proposés aux aux habitants de l’îlot vert, riverains et associations de quartier pour qu’il puisse imaginer collectivement les contours du jardin partagé et les espaces de mixité. Des événements éphémères permettront aux habitants et associations locales de s’approprier pleinement les lieux, le but étant, en amont de la construction, de favoriser le bien vivre ensemble.