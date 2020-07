Trottinettes électriques : Paris retient 3 opérateurs… mais aucun français

« Cette décision valide la stratégie du « mieux vaut demander pardon plutôt que la permission » - Antoine Cormery Pony

Comme elle l’avait annoncé la Mairie de Paris a modéré ardeurs des opérateurs de trottinettes en « free floating », trop nombreuses sur le territoire de la capitale. A la suite de l’appel d’offre lancé au printemps, seulement trois opérateurs, sur les seize qui opéraient régulièrement à Paris seront autorisés à la rentrée. Mais, si les trois ont créé une structure en France pour pouvoir travailler sur le territoire français, aucun n’est d’origine française, au grand dam d’autres opérateurs écartés, dont l’Angevin Pony qui aurait bien aimé qu’une entreprise française fasse partie du trio.», explique la mairie de Paris dans un communiqué. En tout, ce sont 2 500 espaces de stationnement (avec six places chacun) pour ces engins qui seront aménagés dans Paris selon Anne Hidalgo, la Maire de Paris, fraichement réélue.Pour l’allemand Tier, retenu avec le hollandais Dott et le californien Lime, «». De quoi susciter les convoitises. L’américain Bird, second en nombre de trottinettes dans les rues de Paris, lequel promettait de créer plus de 1000 emplois a été évincé, tout comme le français Pony, un des rares français dans la course. Cette dernière entreprise qui a plutôt réussi son implantation à Angers, ville où est installé son siège social et dans plusieurs grosses métropoles françaises (Bordeaux, Grenoble en septembre et peut-être Lyon ), fondait beaucoup d’espoir dans cet appel d’offres, imaginant que la Ville de Paris retiendrait au moins une société exclusivement française. Que nenni !», lance Adrien CORMERY sur Twitter.Ce dernier a construit son modèle économique sur la participation active des usagers avec « Adopte un Pony » afin que certains habitants de la ville puisse acheter un vélo ou une trottinette électrique en free floating afin de les mettre à disposition des utilisateurs et créer ainsi une communauté citoyenne autour de ces nouveau moyens de déplacement en zone urbaine.», poursuit le fondateur de Pony Bikes, la société qui opère les vélos et trottinettes Pony, créé en Grande Bretagne, pour finalement s’installer à Angers, lequel ne décolère pas. «(la mairie de Paris - NDLR)».Pour Antoine Cormery, «». «», regrette l’opérateur Angevin.Mais celui qui faisait sans doute office de petit Poucet par rapport aux poids lourds retenus, se rassure en twittant : «( parisiennes - NDLR)».