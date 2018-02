Village by CA Angers : une pépinière pour les startups à fort potentiel

Ils ne sont pas concurrents et partagent même des valeurs complémentaires en terme d'entrepreneuriat et d'innovation. Alors pourquoi ne pas s'associer en créant un véritable village où les jeunes créateurs d'entreprises, le plus souvent technologiques, pourront trouver tous ce qu'ils souhaitent pour mener à bien leur projets : locaux, accompagnement et même financements, … ? C'est ce que viennent de faire à Angers, en cœur de ville, depuis le début Février, « Village by CA » et WeForge.



L'idée d'associer une banque à leur initiative de mise à à disposition d'un espace partagé et collaboratif pour jeunes pousses, trottait dans la tête de Simon GERARD et Julien FOURNIER, les co-fondateurs de WeForge, depuis un bon moment. C'était pour eux le chaînon manquant pour que les entreprises en phase de démarrage puissent être accompagnées dans leur mise sur orbite. Séduit par l'expérience des deux jeunes entrepreneurs et les valeurs qu'ils véhiculent, le Crédit Agricole a décidé de s'y associer en installant, dans des locaux voisins, un accélérateur pour startups, « Le Village by CA », avec un lieu commun entre les deux structures : « la place du Village ». Ce lieu de rencontre et de mise en réseau, très convivial, permet aux « villageois », ceux de Village by CA, de dialoguer et échanger avec les « Forgerons », ceux de WeForge, et plus si affinité.



Et comme tout village qui se respecte, Village by CA a un maire, en la personne de Maxime LERAY, lequel est aussi « Office Manager » de WeForge. « Initiative du Crédit Agricole, le Village by CA c'est un maillage d'une vingtaine de lieux sur l'ensemble de la France, qui travaille à accélérer commercialement les startups qui se développement », explique le maire. « A Angers WeForge et le Crédit Agricole ont décidé de fonder sous la forme d'une association, un espace où l'on retrouve toutes les modalités nécessaires à la vie des startups, adossé à la structure WeForge avec ses bureaux partagés pour pour 90 entreprises de l'écosystème numérique, pour accompagner commercialement les structures qui ont déjà prouvé leur marché et leur attractivité ».