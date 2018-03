Transports en Commun : Visa étend son réseau de partenaires sans contact

Visa a annoncé avoir signé un nouvel accord dans le cadre de son programme mettant les technologies de paiement à la disposition des opérateurs de transports en commun, Visa Ready for Transit, avec 14 entreprises technologiques issues de 10 pays différents.



Le programme s’appuie sur des entreprises dont les solutions technologiques favorisent la fluidité et la simplicité des trajets quotidiens grâce au paiement sans contact. Leur activité contribue ainsi à promouvoir la croissance du sans contact dans les transports en commun du monde entier. Lancé en partenariat avec Vix et Worldline, le programme Visa Ready for Transit a été annoncé en novembre 2017.



La certification Visa Ready labellise l’ensemble des solutions de qualité, prêtes à être déployées, permettant aux entreprises de transport d’offrir une expérience plus agréable aux voyageurs du monde entier via des solutions sécurisées.



« Partout dans le monde, nous constatons que les entreprises en lien avec le transport manifestent un intérêt certain pour les innovations en matière de paiement ; elles cherchent à savoir comment ces innovations peuvent améliorer l’expérience de leurs clients », explique Jason Blackhurst, Senior Vice President, innovation and strategic partnerships chez Visa. « Depuis le lancement du programme Visa Ready for Transit, 16 partenaires technologiques internationaux – petites entreprises technologiques comme grandes multinationales – nous ont rejoint. Or chacune de ces organisations peut contribuer à étendre les avantages des technologies numériques de Visa aux entreprises de transport du monde entier. »



Les partenaires de Visa Ready for Transit les plus récents produisent tous des logiciels ou du matériel informatique visant à favoriser la fluidité des déplacements pour les usagers du monde entier :



• AS Ridango (Estonie) fournit des solutions et des services de transport de pointe.

• BBPOS International Limited (Hong Kong) distribue une technologie mPOS (points de vente mobiles).

• Conduent Business Solutions (France) fournit différents services de gestion aux entreprises, leur apportant des compétences dans le traitement des transactions, l’automatisation et l’analyse.

• Digicon (Brésil) est spécialisé dans la fourniture de contrôleurs d’accès (tourniquets), d’outils pour contrôler le trafic, de systèmes de contrôle des stationnements (parcmètres), de pointeuses électroniques et de systèmes de billetterie automatiques pour les transports en commun.

• FIME (France) travaille avec les acteurs du transport afin d’assurer l’interopérabilité des systèmes d’encaissement du prix des tickets afin que les voyageurs bénéficient d’une expérience de transport fluide.

• Mennica Polska (Pologne) est l’opérateur de billetterie et l’intégrateur de solutions de paiements automatiques leader en Pologne.

• Paycraft (Inde) fournit des produits sans contact en boucle ouverte ayant la capacité de traiter des transactions en ligne et hors-ligne.

• Perto (Brésil) développe des produits et des services technologiques pour les banques et les commerçants.

• Planeta Informática (Brésil) fournit des solutions pour des systèmes et dispositifs de paiement sécurisés en ligne et hors-ligne.

• Quadrac (Japon) fournit des serveurs de paiement à très haute vitesse et des appareils de communication de proximité.

• Schiedt&Bachmann (Allemagne) fournit des systèmes de billetterie et d’information intelligents.

• Spire Payments (Luxembourg) fournit des solutions matérielles et logicielles pour les points de vente.

• Smartran Ltd (Royaume-Uni) fournit des solutions professionnelles intelligentes utilisant les applications mobiles sans contact EMV et NFC.

• T-Systems Ltd (Royaume-Uni) exploite des systèmes de technologies de l’information et de la communication pour des multinationales et des institutions du secteur public.